04.05.2017 (18:29)

В ВУНЦ ВМФ проведен конкурс на лучшие научные работы среди курсантов и слушателей вузов Минобороны России

С 2010 года Военный учебный научный центр Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) как ведущая образовательная организация ВМФ России является вузом-организатором конкурса на лучшие научные работы, выполненные курсантами и слушателями вузов Минобороны России.

«Конкурс проводится по трем разделам военной науки: тактика ВМФ, вооружение и военная техника ВМФ, а также кораблестроение, — отметил заместитель начальника ВУНЦ ВМФ по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов. — Указанные разделы в полной мере соответствуют направлениям научных исследований, закрепленным за Военно-морской академией, а главное – уровням образования и специальностям подготовки наших выпускников».

Конкурсные работы, выполненные слушателями и курсантами ВУНЦ ВМФ, прошли тщательный отбор на кафедрах, факультетах и в вузах.

В 2017 году в ВУНЦ ВМФ поступила 71 работа от организаций. Поступившие конкурсные работы прошли рассмотрение и оценку специалистами. Экспертами оценивались актуальность и научная новизна работы, практическая значимость результатов, стиль изложения материала и качество оформления работы.

По итогам открытого голосования конкурсная комиссия из представленных работ определила победителей конкурса. Представлены к поощрению премией Министра обороны РФ капитан 2 ранга Илья Жарков, капитан-лейтенант Владимир Пудиков, капитан 2 ранга Дмитрий Токарь. Авторы еще шести научных работ представлены к поощрению грамотами Министра обороны РФ.

Контр-адмирал Александр Карпов подчеркнул, что проведение конкурса направлено на повышение качества подготовки специалистов для ВМФ. Также проведение конкурса позволяет формировать у слушателей и курсантов навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, направленной на решение актуальных практических задач.

Помимо этого конкурс выявляет наиболее одаренных и талантливых слушателей и курсантов для комплектования адъюнктуры и должностей научно-педагогических работников.

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