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04.05.2017 (16:40)

С кораблями ВМФ России проведено более 120 учений в зимнем периоде обучения

В зимнем периоде обучения в Военно-Морском Флоте (ВМФ) значительно возросла интенсивность боевой подготовки, что позволило провести более 120 тактических учений различного уровня в полигонах боевой подготовки в Баренцевом, Белом, Северном, Черном, Японском, Беринговом, Черном, Средиземном и других морях.

Об этом сообщил  начальник Управления боевой подготовки (УБП) ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Во-первых, нам удалось существенно увеличить количество подготовленных тактических групп кораблей. Мы превысили в зимнем периоде обучения прошлогодний показатель более чем в 1,5 раза», — отметил контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Во-вторых, ­— продолжил начальник УБП, — наши корабли выполнили более 500 основных учебно-боевых упражнений с применением комплексов высокоточного ракетного оружия, артиллерийских орудий, зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, а также торпедного вооружения».

По его словам, несмотря на то, что зимний период с наступлением холодов характеризуется ухудшением гидрометеоусловий, это не стало причиной для снижения интенсивности боевой учёбы в море.

«В итоге наплаванность сил флота в зимнем периоде обучения превысила 4 тыс.  суток. Это хороший результат!», — заявил контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Достигнутый по итогам боевой подготовки в зимнем периоде обучения текущего года уровень подготовки сил ВМФ и органов военного управления позволит обеспечить качественное проведение предстоящих в 2017 году мероприятий боевой подготовки, — сказал начальник УБП ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот
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