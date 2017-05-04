04.05.2017 (18:15)

В небе Москвы прошла первая репетиция воздушной части военного парада 9 мая

Сегодня состоялась первая репетиция воздушной части военного парада в Москве, посвященного Великой Победе.

В ней были задействованы 72 самолета и вертолета, которые в едином строю пролетели над Красной площадью.

Открывал воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним следовали Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

«Изюминкой» воздушного парада в этом году станет новое построение –– ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».

Также на репетиции можно было увидеть стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Для выполнения полетов авиации ВКС задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Из Кубинки, помимо вертолетов, взлетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи», а также учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы «Крылья Тавириды». Кроме того, на Кубинке можно увидеть и шестерку Су-25, которые традиционно завершают парад в небе, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.

Полеты вертолетов пройдут на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час.

Группа парадного строя авиации выполнит над Москвой еще один тренировочный полет –– 7 мая, в день генеральной репетиции прохождения парадных расчетов по Красной площади.

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