04.05.2017 (18:05)

На Северном флоте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

По инициативе командования Северного флота (СФ) в Мурманской области с 6 мая будут проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Великой Победы.

В Североморске в ДК «Строитель» 6 мая в 16:00 начнется торжественный вечер, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Артисты Драматического театра СФ представят спектакль «Рядовые».

В этот же день Ансамбль песни и пляски СФ начнёт гастрольные выступления для военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории Вологодской области.

7 мая с 12:00 в Долине Славы на мемориальном комплексе «Доблестным защитникам Заполярья» состоится митинг с участием военнослужащих подводных сил и армейского корпуса СФ, отдание воинских почестей, возложение венков и цветов к мемориалу, торжественное прохождение войск. Здесь же пройдет областной фестиваль творческих коллективов «Эх, путь-дорожка фронтовая…»

8 мая в 12:00 на побережье губы Грязная Кольского залива (поселок Сафоново ЗАТО Североморск Мурманской области) состоится масштабная историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны в Заполярье.

Участники Мурманской региональной общественной организации «Клуб военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» и военнослужащие СФ, переодетые в военную форму советских воинов и их противника, разыграют бой за условную высоту в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Карельского фронта и СФ 1944 г.

В реконструкции примут участие сапёры отдельного морского инженерного батальона и морские пехотинцы СФ. Красноармейцы и краснофлотцы будут штурмовать условные оборонительные позиции вермахта с применением средств имитации стрельбы и взрывов. Сценарием мероприятия предусмотрена высадка морского десанта в губе Грязная.

По завершении исторической реконструкции в посёлке Сафоново пройдет патриотическая акция «Знамя Победы», в ходе которой будет развернуто самая большая в мире копия Знамени Победы, побывавшая на Северном полюсе, в Москве и переданная на хранение в Североморск.

С 7 по 9 мая будут открыты для посетителей Музей СФ в Мурманске, его филиалы в Североморске и Сафоново.

В день празднования Великой Победы в городе-герое Мурманске будет развернута масштабная выставка вооружения и военной техники.

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