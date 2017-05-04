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04.05.2017 (17:57)

Накануне Дня Победы жители Североморска увидят историческую реконструкцию боя за высоту в Заполярье

Накануне Дня Победы 8 мая в 12:00 в гарнизоне Сафоново возле музея ВВС Северного флота (СФ) на территории гидроаэродрома начнётся историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье.

В ней примут участие члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие СФ, переодетые в военную форму советских воинов и их противника.

Главным новшеством реконструкции станет высадка морского десанта в губе Грязная. Во время представления будут применяться холостые боеприпасы и средства имитации взрывов и дыма.

После реконструкции состоится акция «Знамя Победы», в ходе которой  военнослужащие СФ развернут самую большую из ныне существующих копий Знамени Победы размером 42 на 25 метра. Произойдёт это на месте гидроаэродрома морской авиации СФ, функционировавшего в годы Великой Отечественной войны.

В ходе праздничных мероприятий будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны.

Зрители увидят элементы полевых лагерей Красной Армии и вермахта. Также для посещения будет открыт музей ВВС СФ с ангаром летательных аппаратов, в разное время стоявших на вооружении морской авиации ВМФ. Спланирована работа полевой кухни, а также торговых палаток «Военторга».

Командование СФ приглашает всех жителей Мурманской области, имеющих право проезда на территорию ЗАТО Североморск, принять участие в праздничных мероприятиях в гарнизоне Сафоново.

Выставки будут открыты с 10:00. В целях предупреждения автомобильных заторов в посёлке Сафоново рекомендуется  воспользоваться услугами общественного транспорта. 

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Праздники , Военно-патриотическое воспитание
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