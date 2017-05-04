04.05.2017 (17:54)

Динамическая часть форума «Армия-2017» будет значительно расширена

В ходе динамической части Международного военно-технического форума «Армия-2017» будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) как Минобороны России, так и предприятий промышленности.

Учитывая проявленный на предыдущих форумах огромный интерес специалистов и посетителей к авиационной технике отечественного производства, в нынешнем году планируются пролеты авиации.

Также увеличится количество показательных выступлений авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и за счет выступлений иностранных пилотажных групп.

Впервые в рамках динамической программы форума спланирован ночной показ возможностей наземных комплексов ВВСТ с использованием осветительных боеприпасов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице