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04.05.2017 (17:54)

Динамическая часть форума «Армия-2017» будет значительно расширена

В ходе динамической части Международного военно-технического форума «Армия-2017» будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) как Минобороны России, так и предприятий промышленности.

Учитывая проявленный на предыдущих форумах огромный интерес специалистов и посетителей к авиационной технике отечественного производства,  в нынешнем году планируются пролеты авиации.

Также увеличится количество показательных выступлений авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и за счет выступлений иностранных пилотажных групп.

Впервые в рамках динамической программы форума спланирован ночной показ возможностей наземных комплексов ВВСТ с использованием осветительных боеприпасов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
МВТФ «Армия-2017»
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