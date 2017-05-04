04.05.2017 (17:43)
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отремонтировали танки времен Великой Отечественной войны, установленные в Душанбе и Турсунзаде
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане завершили ремонт и покраску танков ИС-2 и Т-34-85 времен Великой Отечественной войны, установленных на постаменты в Душанбе и Турсунзаде.
Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произвели покраску боевых машин, выполнили сварочные работы, обслужили узлы и агрегаты, очистили от следов коррозии, а также нанесли опознавательные знаки.
Ровно 30 лет назад танк ИС-2 был установлен перед стелой героев на площади Победы в центре Душанбе. Он прошел огненными дорогами Великой Отечественной войны и принимал участие в сражениях на Висло-Одерском направлении в составе Второго Белорусского фронта.
Второй легендарный танк Т-34-85, участвовавший в боях за освобождение Венгрии и Австрии, а также в битве за Берлин, занял свое почетное место в том же году в парке Победы города Турсунзаде.