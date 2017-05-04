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04.05.2017 (17:39)

Специалисты метрологической службы Черноморского флота получили уникальную подвижную лабораторию измерительной техники

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На Черноморском флоте принята в эксплуатацию подвижная лаборатория измерительной техники.

Метрологический комплекс «на колесах» смонтирован на базе автомобиля «КамАЗ» и позволяет даже в полевых условиях с высоким качеством провести все необходимые проверки точности приборов.

В лаборатории –– три автоматизированных рабочих места, четыре –– не автоматизированных и два –– выносных.

На них специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.

Современная климат-система обеспечивает комфортные условия для работы.  Состояние погодных условий контролируется при помощи впервые установленной на подобном комплексе метеостанции «Ива».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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