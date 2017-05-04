04.05.2017 (17:39)

Специалисты метрологической службы Черноморского флота получили уникальную подвижную лабораторию измерительной техники



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Специалисты метрологической службы Черноморского флота получили уникальную подвижную лабораторию

На Черноморском флоте принята в эксплуатацию подвижная лаборатория измерительной техники.

Метрологический комплекс «на колесах» смонтирован на базе автомобиля «КамАЗ» и позволяет даже в полевых условиях с высоким качеством провести все необходимые проверки точности приборов.

В лаборатории –– три автоматизированных рабочих места, четыре –– не автоматизированных и два –– выносных.

На них специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.

Современная климат-система обеспечивает комфортные условия для работы. Состояние погодных условий контролируется при помощи впервые установленной на подобном комплексе метеостанции «Ива».

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