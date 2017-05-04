04.05.2017 (17:39)
Специалисты метрологической службы Черноморского флота получили уникальную подвижную лабораторию измерительной техники
На Черноморском флоте принята в эксплуатацию подвижная лаборатория измерительной техники.
Метрологический комплекс «на колесах» смонтирован на базе автомобиля «КамАЗ» и позволяет даже в полевых условиях с высоким качеством провести все необходимые проверки точности приборов.
В лаборатории –– три автоматизированных рабочих места, четыре –– не автоматизированных и два –– выносных.
На них специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.
Современная климат-система обеспечивает комфортные условия для работы. Состояние погодных условий контролируется при помощи впервые установленной на подобном комплексе метеостанции «Ива».
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