04.05.2017 (16:39)

Интенсивность боевой подготовки в подразделениях ракетных войск и артиллерии ЮВО в зимнем периоде обучения возросла на 10%

В зимнем периоде обучения в ракетных войсках и артиллерии (РВиА) Южного военного округа (ЮВО) прошло более 200 учений различного уровня, выполнено около 2 тыс. огневых задач, проведено 250 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой подготовки РВиА ЮВО возросла на 10 процентов.

В ходе боевой учебы применялись современные образцы вооружения и военной техники, в том числе впервые –– самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности, оснащенные 240-мм самоходными минометами «Тюльпан» и 203-мм самоходно-артиллерийскими установками 2С7М «Малка», а также реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Смерч»,

152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», самоходные артиллерийские орудия «Нона», 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и другие.

Всего к лагерным сборам артиллерии в зимнем периоде обучения привлекались более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано около 2,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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