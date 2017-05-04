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04.05.2017 (16:32)

Моряки Каспийской флотилии готовятся к проведению праздничного салюта в Астрахани

В Астрахани сводные артиллерийские расчёты подразделений Каспийской флотилии начали подготовку орудий и салютных установок к выполнению праздничного салюта в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывает порядок действий при производстве салюта, составляется рисунок и подбирается цветовая гамма.

В день Победы артиллерийские залпы будут произведены с кораблей Каспийской флотилии из салютных установок «Радуга» и с площадки на острове «Городской» из  шести легендарных 76-мм пушек «ЗИС-3» времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Каспийская флотилия , Артиллерия , Южный военный округ
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