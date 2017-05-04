04.05.2017 (16:27)

Для подготовки экипажей боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 ЮВО применяются новейшие интерактивные тренажеры

Каждый летчик отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, в зимнем периоде обучения смог свыше 100 часов потренироваться на уникальных новейших интерактивных тренажерах, предназначенных для подготовки экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-35.

Новейшие компьютерные тренажеры выполнены в виде кабины вертолетов и оснащены симуляторами управления вооружением и техническими средствами авиационной техники. Они позволяют отрабатывать навыки управления вертолетом в различных погодных условиях, в дневное и ночное время суток, а также действия при возникновении внештатных ситуаций.

Уникальность тренажера заключается в его многофункциональности, что позволяет обучать не только пилотов, но и технический персонал авиаполка. На тренажере можно изучить устройство двигателя вертолета, работу основных систем управления, узлов и агрегатов.

На тренажере отрабатываются навыки пилотирования вертолета в любых условиях погоды и местности, действий при применении противником различных средств поражения, выдачи целеуказаний, взаимодействия с другими экипажами при ведении воздушного боя и др.

Учебно-тренировочный комплекс подготовки экипажей армейской авиации был сдан в эксплуатацию во второй половине 2016 г.

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