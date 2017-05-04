04.05.2017 (16:06)

На российской военной базе в Абхазии прошла тренировка по антитеррору

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тренировки по антитеррору пресекли деятельность условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

По легенде учебного мероприятия, условные террористы предприняли попытки минирования и подрыва складов материально-технических средств.

Дежурными сменами по тревоге было поднято подразделение противодействия терроризму.

Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на контрольно-пропускном пункте, а также в районе расположения складских помещений.

В ходе тренировки было использовано более 20 имитационных зарядов, 10 сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов. На неё привлекались около 100 военнослужащих и было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 «Мустанг».

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