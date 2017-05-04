04.05.2017 (16:04)
Артисты ВИА «Форпост» Военного университета Минобороны выступили с концертами перед фронтовиками Ставрополья
В преддверии Дня Победы в Южном военном округе (ЮВО) по приглашению руководства Ставропольского края прошли гастроли концертной группы вокально-инструментального ансамбля Военного университета Министерства обороны «Форпост» имени А.В. Демидова.
Первое выступление артистов для ветеранов Великой Отечественной войны, членов общественного военно-патриотического движения «Юнармия», военнослужащих и членов их семей состоялось в академическом театре драмы в Ставрополе.
В течение пяти дней армейские артисты выступали в домах культуры соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии, а также ведомственных санаториях Пятигорска.
Коллектив ансамбля под руководством заслуженного артиста России Михаила Зарина исполнял военно-патриотические песни времен войны, а также современные композиции на военную тематику.
Гастроли столичных музыкантов были организованы Главным управлением по работе с личным составом Министерства обороны и командованием Южного военного округа.
За время гастролей концерты посетило более 5 тыс. человек.