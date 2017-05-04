04.05.2017 (15:43)
Военнослужащие 58-й армии ЮВО во Владикавказе ждут в гости ветеранов войны
Во Владикавказе 8 мая на территории штаба 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) пройдут торжественные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной Войны.
Военнослужащие покажут гостям современное вооружение и военную технику, средства связи.
Разведчики продемонстрируют приемы армейского рукопашного боя.
Военные инженеры выполнят праздничный салют из сигнальных ракет.
В завершение торжественных мероприятий военнослужащие в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны пройдут перед ветеранами торжественным маршем.
Затем военные повара угостят всех желающих солдатской кашей и чаем.
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