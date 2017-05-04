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04.05.2017 (15:43)

Военнослужащие 58-й армии ЮВО во Владикавказе ждут в гости ветеранов войны

Во Владикавказе 8 мая на территории штаба 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) пройдут торжественные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной Войны.

Военнослужащие покажут гостям современное вооружение и военную технику, средства связи.

Разведчики продемонстрируют приемы армейского рукопашного боя.

Военные инженеры выполнят праздничный салют из сигнальных ракет.

В завершение торжественных мероприятий военнослужащие в форме пехотинцев,  летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны пройдут перед ветеранами торжественным маршем.

Затем военные повара угостят всех желающих солдатской кашей и чаем. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Праздники
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