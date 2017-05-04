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04.05.2017 (15:26)

На российской военной базе в Абхазии проведено 15 масштабных тренировок по РХБ защите

15 масштабных тренировок по радиационной химической и биологической (РХБ) защите  проведено с начала года с военнослужащими российской военной базы в Абхазии.

К тренировкам в рамках единого дня РХБ защиты привлекался весь личный состав военной базы со средствами индивидуальной защиты. Военнослужащие выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке внезапного применения условным противником оружия массового поражения.

Все тренировки проводились с выполнением нормативов по преодолению зараженных участков местности на технике и пешком, применению приборов и машин химической разведки РХМ-6, специальной обработке вооружения и военной техники с использованием комплектов ДКВ-1.

Основной целью проведения единых дней РХБ защиты является отработка действий с использованием современной специальной техники в обстановке применения условным противником оружия массового поражения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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