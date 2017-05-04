04.05.2017 (14:08)

На Северном флоте открылась выставка работ известного художника - грековца Павла Рыженко

В преддверии самого почитаемого в России праздника — Дня Победы — в главной базе Северного флота городе Североморске начала работать выставка военно-исторических работ заслуженного художника России, живописца студии военных художников имени М.Б. Грекова Павла Рыженко (1970 - 2014 г.г.). В торжественной обстановке её открыл заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков.

Выставка называется «Духовные вехи России» и проходит в Духовно-просветительском центре Североморской епархии Русской православной церкви.

В экспозиции представлены 23 копии произведений мастера, отражающие основные исторические сражения русского воинства, начиная с эпохи борьбы с монголо-татарскими завоевателями и заканчивая Великой Отечественной войной: «Калка», «Невская битва. Вечер великого дня», «Победа Пересвета», «Стоход. Последний бой Преображенского полка», «Великокняжеский меч», «Госпиталь. Георгиевские кресты», «Гренадер», триптих «Покаяние» и другие работы.

Выставка будет открыта ежедневно на протяжении майских праздников. Первыми её посетителями стали сотрудники Военно-морского клинического госпиталя.

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