04.05.2017 (13:32)
9 мая по улицам Калининграда пройдёт танк Т-34, штурмовавший город-крепость Кёнигсберг
9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны парадных расчетов пройдёт легендарный танк Т-34 1943 года выпуска, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг.
Боевая машина восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона материально технического обеспечения Балтийского флота.
Именно они, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности «тридцатьчетвёрки».
После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната.
В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение восстановить его. С тех пор танк ежегодно возглавляет механизированную колонну боевой техники, участвующей в военном параде на площади Победы в Калининграде.