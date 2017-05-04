04.05.2017 (13:32)

9 мая по улицам Калининграда пройдёт танк Т-34, штурмовавший город-крепость Кёнигсберг

9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны парадных расчетов пройдёт легендарный танк Т-34 1943 года выпуска, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг.

Боевая машина восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона материально технического обеспечения Балтийского флота.

Именно они, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности «тридцатьчетвёрки».

После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната.

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение восстановить его. С тех пор танк ежегодно возглавляет механизированную колонну боевой техники, участвующей в военном параде на площади Победы в Калининграде.

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