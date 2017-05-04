04.05.2017 (13:08)

В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС состоялось чествование женщин – участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла

Накануне Дня Победы 70 женщин, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на фронте и трудились в тылу, были приглашены в Челябинский филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС).

Встреча прошла около значимого для всех челябинских авиаторов памятника «Воспитанникам училища, погибшим в боях за Советскую Родину». Гостей встречал оркестр филиала, исполняя праздничные марши и послевоенные вальсы. Курсанты сопровождали женщин до места проведения торжественного приёма.

Традиция проводить встречи с женщинами-ветеранами появилась в военном вузе несколько лет назад. Ежегодно приём организуется совместно с администрацией Челябинска.

«Очень символично, что мы собрались именно в военном училище. В годы войны здесь ковалась Победа, трудились женщины, которые внесли огромный вклад в общее дело. И сейчас его выпускники защищают рубежи нашей Родины от новой угрозы — международного терроризма», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Для гостей был организован концерт и праздничный обед, на котором женщины смогли пообщаться и вспомнить фронтовые годы.

«Мы пригласили женщин удивительной судьбы, которые в годы войны внесли свой личный, большой, огромный вклад в защиту нашего государства. И я просто убежден, что такую работу по защите России ни в коем случае нельзя назвать второстепенной. Здесь присутствуют и медицинские работники, которые на передовой оказывали помощь нашим солдатам и офицерам. И честные труженицы, которые отдавали все свои силы ради Победы в тылу, проводя день и ночь у станка», — сказал начальник филиала ВУНЦ ВВС полковник Игорь Шведов.

В предпраздничные дни в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС проходит череда торжеств, посвященных Дню Победы. Без курсантов и офицеров военного вуза не обходится ни одно крупное мероприятие городского масштаба. А 9 мая именно курсантам филиала доверено внести знамя Победы на центральную площадь Челябинска во время торжественного построения.

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