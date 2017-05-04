04.05.2017 (12:28)

В Китае почтили память погибших в годы Второй мировой войны красноармейцев

4 мая в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй Китайской Народной Республики состоялась церемония возложения венков к воинскому мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая.

В торжественно-памятном мероприятии приняли участие военные атташе России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана, представители местной администрации.

Памятник был открыт в 1945 году, однако в ходе гражданской войны в Китае его разрушили. После провозглашения Китайской Народной Республики было принято решение о возведении величественного мемориала, открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.

Изначально на его мемориальной плите было увековечено 53 имени советских военнослужащих. По результатам работы с архивными документами в 2015-2016 годах были дополнительно установлены еще 16 имён красноармейцев. Они будут начертаны на мраморе в скором времени.

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