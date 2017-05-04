04.05.2017 (12:21)

В Рязанской области будет десантировано парашютным способом несколько БМД-4М в рамках испытаний

В середине мая в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) в рамках испытаний современных средств десантирования для БМД-4М планируется провести десантирование из самолетов военно-транспортной авиации сразу несколько этих боевых машин.

Многокупольная система общей площадью около 4 тыс. квадратных метров обеспечит стабильное снижение боевой машины до земли и ее безопасное приземление.

Подготовка БМД-4М к десантированию будет проводиться на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ в Рязани, и их десантирование парашютным способом с полной загрузкой — на один из полигонов в Рязанской области.

После подготовки боевых машин к десантированию, погрузке на аэродроме Дягилево в самолет ИЛ-76 и выброски на площадку приземления планируется проверить ходовые качества БМД-4М и возможности их боевого применения после приземления и расшвартовки.

Практическое десантирование боевых машин, спланированное в рамках государственных испытаний БМД-4М, проводиться впервые. Всего их будет выполнено более 20.

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