04.05.2017 (11:48)

На территории ЗВО во время празднования Дня Победы пройдут сотни торжественных мероприятий различного формата и масштаба

На территории Западного военного округа (ЗВО) во время празднования Дня Победы пройдут сотни торжественных мероприятий различного формата и масштаба. Центрами их проведения станут, как правило, мемориальные комплексы, воинские захоронения, количество которых на территории округа достигает более 15 тысяч.

Военнослужащие и члены их семей провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также выполнили косметический ремонт на воинских захоронениях, обелисках и памятниках.

Были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, обновлены бортовые номера боевых машин времён Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЗВО. Среди них –– танки КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.

Из всех 26 регионов Российской Федерации, расположенных в границах военного округа, только в Московской, Брянской и Орловской областях военнослужащие примут участие в более чем 3 тыс. мероприятий.

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