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04.05.2017 (11:30)

Экипажи армейской авиации ВВО в ходе учения отработали взаимодействие с подразделениями РХБ защиты

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с авиационным соединением армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).

На него привлекались экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-26 и Ка-52 и инженерно-технический состав авиачасти.

В соответствии с поставленными задачами вертолетчики отработали взлет, посадку, полеты в заданный район, вопросы аэронавигации, элементы ведения воздушного боя.

В завершение ЛТУ экипажам предстояло совершить посадку  на условно зараженный аэродром.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество различных средств имитации.

Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ выполнили доставку и высадку в зоне условного заражения специалистов РХБ защиты.

Всего к полетам привлекались более 150 человек, было задействовано около 30 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Армейская авиация , Учения , Восточный военный округ
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