04.05.2017 (11:30)
Экипажи армейской авиации ВВО в ходе учения отработали взаимодействие с подразделениями РХБ защиты
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с авиационным соединением армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).
На него привлекались экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-26 и Ка-52 и инженерно-технический состав авиачасти.
В соответствии с поставленными задачами вертолетчики отработали взлет, посадку, полеты в заданный район, вопросы аэронавигации, элементы ведения воздушного боя.
В завершение ЛТУ экипажам предстояло совершить посадку на условно зараженный аэродром.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество различных средств имитации.
Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ выполнили доставку и высадку в зоне условного заражения специалистов РХБ защиты.
Всего к полетам привлекались более 150 человек, было задействовано около 30 единиц техники.