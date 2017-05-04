04.05.2017 (11:23)

Все больше новобранцев, прибывших в объединение ВВО в Приамурье, проявляют интерес к военной службе по контракту

В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, из Татарстана и Красноярского края прибыли первые в этом году команды молодого пополнения. При этом командующий армией генерал-майор Сергей Чеботарев лично проконтролировал организацию работы по их приему.

В связи с тем, что военнослужащие по призыву, имеющие среднее профессиональное образование, теперь могут поступать на службу по контракту, минуя год службы по призыву, почти половина новобранцев проявила интерес к такой возможности, а часть из них уже изъявила желание пройти отборочные испытания для заключения первого контракта.

Всего в это объединение прибудет около двух тысяч молодых солдат призыва «Весна-2017».

Справочно:

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать контракт о прохождении военной службы военнослужащим, получившим до призыва среднее профессиональное образование.

Законом устанавливается право заключать контракт о прохождении военной службы поступающим на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки и органы государственной охраны военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование. Кроме того, аналогичным правом наделяются граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.

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