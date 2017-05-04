04.05.2017 (10:51)

В зимнем периоде обучения в Восточном военном округе проведено свыше 240 учений различного уровня

В зимнем периоде обучения в войсках и силах Восточного военного округа (ВВО) проведено более 14 тыс. занятий по основным предметам боевой подготовки, свыше 240 командно-штабных, тактических, тактико-специальных учений и около 450 командно-штабных (штабных) тренировок различного уровня с органами военного управления.

Наиболее значимым мероприятием стало масштабное учение по управлению группировками войск противовоздушной обороны и авиации, которое прошло в апреле на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

К выполнению огневых задач на данном учении привлекались 39 зенитных подразделений, было задействовано более 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 100 самолетов и вертолетов.

Расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300ПС, «Тор-М2У», «Панцирь-С» и других выполнили в общей сложности около 300 ракетных пусков, поразив все мишени. В рамках учения впервые экипажи современных истребителей Су-35С решали задачи поражения ракетами «воздух-воздух» мишеней, имитирующие крылатые ракеты условного противника.

Кроме того, в зимнем периоде обучения в ВВО проведено более 650 проверок боевой готовности соединений, частей и подразделений.

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