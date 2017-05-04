04.05.2017 (10:47)

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Сегодня морской тральщик (МТЩ) «Ковровец» из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) завершил выполнение задач длительного плавания в Средиземном море и вернулся в Севастополь.

Более четырёх месяцев МТЩ выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, где его на основе плановой ротации сменил морской тральщик «Валентин Пикуль».

В Севастополе состоялся торжественный митинг, посвященный возвращению корабля из дальнего похода. В нем приняли участие представители командования Крымской ВМБ, бригады кораблей охраны водного района, ветераны части.

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