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04.05.2017 (10:34)

Корабли Балтийского флота взяли курс на Санкт-Петербург для участия в морской части военного парада

Малые ракетные корабли «Серпухов», «Ливень» и ракетный катер «Моршанск» Балтийского флота вышли из Балтийска и взяли курс на Санкт-Петербург, где примут участие в морской части военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают плавание в узкости, проведут тренировки по борьбе за живучесть, связи и противовоздушной обороне, выполнят совместное маневрирование.

9 мая корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота примут участие в морской части военного парада, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Всего в праздновании Дня Победы в городе на Неве будет задействовано 13 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады
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