04.05.2017 (10:34)
Корабли Балтийского флота взяли курс на Санкт-Петербург для участия в морской части военного парада
Малые ракетные корабли «Серпухов», «Ливень» и ракетный катер «Моршанск» Балтийского флота вышли из Балтийска и взяли курс на Санкт-Петербург, где примут участие в морской части военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают плавание в узкости, проведут тренировки по борьбе за живучесть, связи и противовоздушной обороне, выполнят совместное маневрирование.
9 мая корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота примут участие в морской части военного парада, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Всего в праздновании Дня Победы в городе на Неве будет задействовано 13 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.