04.05.2017 (09:00)

В официальной группе Минобороны РФ в социальной сети «Одноклассники» идет трансляция с тренировки воздушной части Парада Победы

Минобороны России совместно с социальной сетью «Одноклассники» проводит стрим-трансляцию с борта вертолета Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил, который в составе парадного строя авиации пролетит над Красной площадью на репетиции Парада Победы 4 мая.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность увидеть военный парад глазами пилота военного вертолета.

Строй армейской авиации откроет воздушную часть Парада. В него войдут транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М.

Полный порядок пролета авиатехники над Красной площадью представлен Министерством обороны РФ в специальном разделе официального сайта, посвященном проведению военных парадов в ознаменование 72-й годовщины Великой Победы: http://parad2017.mil.ru/avia/avia.html

Прямая трансляция с борта вертолета с помощью приложения «OK Live» начнется в 09:00 мск.

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