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04.05.2017 (06:53)

Корабельная ударная группа выполнила учебные задачи в Тихом океане

Корабельная ударная группа из соединения кораблей охраны водного района камчатской группировки вернулась в пункт базирования после выполнения плановых курсовых задач в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Малые ракетные корабли «Мороз», «Разлив» и «Иней» отработали элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, повседневной организации службы, выполнили нормативы по обслуживанию вооружения, узлов  и механизмов, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море.

В ходе выхода ударной группы в море достигнуто устойчивое взаимодействие между кораблями при отражении ударов воздушных ударов условного противника и ведения артиллерийского боя,  проведены учебные выходы в ракетную атаку.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Учения , Восточный военный округ , Корабли
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