04.05.2017 (09:00)

Медицинский персонал воздушно-десантных войск практикуется в действиях на поле боя

Для участия в конкурсе Воздушно-десантных войск отобрали только 60 военнослужащих по контракту выполняющих обязанности среднего медицинского персонала и младших медицинских специалистов войскового звена медицинской службы ВДВ из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде и Рязани. Из них около 20 военнослужащих женщин.

В ходе конкурса участники будут извлекать условно раненного из боевой машины, оказывать ему первую медицинскую помощь и доставлять его к месту лечения на тяжелой гусеничной технике. Соревнующиеся команды под обстрелом условного противника будут проходить инженерные заграждения, преодолевать сплошное минное поле, оттаскивать раненых в укрытие с помощью специальных и подручных средств, преодолевать область задымленного участка местности, переносить раненых через завалы.

Выполнение всех нормативов медицинскими специалистами ВДВ будет проходить при постоянном воздействии разведывательно-диверсионных групп, проводящих внезапные атаки с задачей выведения из строя специальной техники, лишения возможности эвакуации раненых.

Конкурс профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» в Воздушно-десантных войсках проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм - 2017.

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