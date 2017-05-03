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03.05.2017 (21:00)

В Тамбове планируется проведение сбора руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации

В период с 16 по 19 мая на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (г. Тамбов) спланировано проведение сбора руководящего состава (далее - сбор) войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основная цель сборов это выработка единства взглядов на обучение и воспитание личного состава, внедрение наиболее перспективных форм и методов обучения подчиненных, порядку боевого применения воинских частей РЭБ в новых организационно-штатных структурах с учетом перспективных форм и способов применения войск РЭБ и поступающей в войска современной техники, рационального использования учебно-материальной базы.

На учебно-методическом сборе особое внимание будет обращено на совершенствование профессиональной выучки, повышении методических знаний и навыков, умение выполнять должностные и специальные обязанности, обучение вопросам управления повседневной деятельностью воинских частей и подразделений, обобщение передового опыта в обучении и воспитании личного состава, укрепление воинской дисциплины и поддержание уставного порядка.

На заключительном этапе сборов будут проведены контрольные занятия, которые покажут, индивидуальную подготовку и профессионализм офицеров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Войска РЭБ
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