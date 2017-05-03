03.05.2017 (22:36)

Итоги боевой подготовки Воздушно-космических сил в зимнем периоде обучения

Основные усилия в прошедшем периоде обучения были сосредоточены на подготовке органов управления, с этой целью в Воздушно-космических силах проведен ряд командно-штабных тренировок, в ходе которых командующие и командиры получили практику в управлении подчиненными войсками.

В целях подготовки руководящего состава под руководством главнокомандующего ВКС и его заместителей проведены оперативно-специальный сбор руководящих должностных лиц Воздушно-космических сил, совместная воздушно-огневая конференция, летно-методический сбор с руководящим летным составом.

Проведена внезапная проверка способности Воздушно-космических сил выполнить задачи по предназначению, в ходе которой все три рода войск ВКС – военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска выполняли практические действия в соответствии с созданной учебной обстановкой.

Продолжается практика проведения конкурсов среди боевых расчетов и летных экипажей. Так в этом году в рамках международных армейских игр проведены первый и второй этапы конкурсов «Авиадартс–2017», «Воздушные рубежи-2017», и третий этап «Ключи от неба–2017» .

Всего в зимнем периоде обучения 2017 учебного года проведено более 140 учений различного уровня. Данная тенденция увеличения интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки сохраняется на протяжении последних четырех лет.

С соединениями и воинскими частями войск противовоздушной и противоракетной обороны проведено более 20 тактических учений с боевой стрельбой на полигонах и 6 проверок дежурных по ПВО сил с реальными полетами контрольных целей.

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