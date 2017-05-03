03.05.2017 (21:22)

Клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова признаны одними из лучших в Санкт-Петербурге

По итогам прошлого года 4 клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вошли в число лучших медицинских учреждений северной столицы.

Конкурс был проведен в 16-ти различных номинациях, в ходе которого учитывался уровень профессионализма врачей; возможности качественного, необходимого и достаточного объема диагностических исследований; возможность своевременного получения медицинской помощи. Данный рейтинг лучших клиник города составляется уже 8-й год подряд.

В числе лучших клиник Санкт-Петербурга отмечены четыре структурных подразделения Военно-медицинской академии, в том числе клиника Военной травматологии и ортопедии, клиника Неврологии, клиника Общей хирургии и клиника Офтальмологии.

Руководители подразделений академии были награждены почетными дипломами и подарками. Награждение проводили председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главные медицинские специалисты города, академики РАН.

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