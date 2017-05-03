Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.05.2017 (21:22)

Клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова признаны одними из лучших в Санкт-Петербурге

По итогам прошлого года 4 клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вошли в число лучших медицинских учреждений северной  столицы.

Конкурс был проведен в 16-ти различных номинациях, в ходе которого учитывался  уровень профессионализма врачей; возможности качественного, необходимого и достаточного объема диагностических исследований; возможность своевременного получения медицинской помощи. Данный рейтинг лучших клиник города составляется уже 8-й год подряд.

В числе лучших клиник Санкт-Петербурга отмечены четыре структурных подразделения Военно-медицинской академии, в том числе  клиника Военной травматологии и ортопедии, клиника Неврологии,  клиника Общей хирургии и клиника Офтальмологии.

Руководители подразделений академии были награждены почетными дипломами и подарками. Награждение проводили председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главные медицинские специалисты города, академики РАН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Западный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false