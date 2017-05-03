03.05.2017 (19:00)

Агитпоезд «Армия Победы» в Башкирии встретил национальной сладостью

Агитационный поезд «Армия Победы» в столице Республики Башкортостан встретили национальной сладостью, которая называется «чак-чак», а также хлебом и солью. Встречать поезд, символизирующий возвращение красноармейца с фронта домой, пришли представители правительства республики, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители ветеранских и общественных организаций, учащиеся довузовских учебных заведений, жители и гости г.Уфы.

На остановке были организованы праздничный концерт, выставка вооружения и военной техники, был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Самого почетного гостя праздника – 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Абакумову Александру Андреевну, которая пришла на праздник, несмотря на свой возврат, встречали у поезда с особым почетом. Военный комиссар региона Игорь Харченко в торжественной обстановке вручил ей памятный подарок.

На открытых платформах люди смогли сфотографироваться рядом с танком Т-34, 122-мм гаубицей образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковой пушкой образца 1941 года ЗИС-4, а также новейшими танком Т-72Б3 и бронетранспортером БТР-82АМ. В вагоне-музее люди смогли увидеть легендарный пулемет «Максим», нагрудный знак третьего рейха «Крымский щит», а также одна из знаменитых наград Советского Союза – орден «Победа».

Поезд следует из Пензы до Екатеринбурга с остановками на вокзалах каждого региона. Следующая остановка поезда запланирована в Чебаркуле 8:55 мск. В этот день поезд также остановится на центральном вокзале столицы Челябинской области.

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