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03.05.2017 (18:20)

В Приморье «Аллигаторы» и «Терминаторы» нанесли ракетный удар по десанту условных террористов

В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО условного «противника» с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей.
Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с использованием рельефа местности. Ракетный удар наносили на дальности 1,5 и 2 километра.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская авиация , Вертолеты
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