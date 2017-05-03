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03.05.2017 (23:50)

Российские специалисты посетят с инспекцией военный объект на территории Бельгии

По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Бельгии.

Инспекция будет проводиться 4 мая в течение одного дня.

Такие мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят  военный объект Бельгии в месте его обычного расположения, получат от командования необходимую информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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