03.05.2017 (23:30)

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В общей сложности в ней приняли участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа - М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», ракетными комплексами «Точка-М», береговыми противокорабельными комплексами «Редут», реактивными системами залпового огня «Град», зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия «Панцирь-С1», танками Т-72, боевыми машинами пехоты «БМП-2», многоосными тяжелыми тягачами, автомобилями КамАЗ различных модификаций.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Впервые в этом году на репетиции парада калининградцы и гости города увидели пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 21.00 по местному времени.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице