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03.05.2017 (23:21)

Первая тренировка воздушного Парада прошла над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) провели первую тренировку воздушной части парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики впервые отработали групповую слетанность в небе над Дворцовой площадью на малых и предельно малых высотах.

Подъем авиации осуществлялся с четырех аэродромов оперативного и постоянного базирования, дислоцированных в Тверской, Ленинградской, Смоленской областях и Республики Карелия.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего – более 40 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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