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03.05.2017 (23:09)

В Минобороны РФ рассказали о компенсации расходов на изготовление и установку памятников участникам Великой Отечественной войны

В сегодняшнем выпуске газеты «Красная звезда» в ее постоянной рубрике «Минобороны России. Электронная приемная» обсуждался вопрос компенсации расходов на изготовление и установку памятников участникам Великой Отечественной войны.

Согласно законодательству возмещение расходов на изготовление и установку таких памятников производится федеральными органами исполнительной власти.

В российском военном ведомстве действует соответствующий приказ Министра обороны РФ. В нем прописано, что оплата расходов на изготовление и установку надгробных памятников для увековечения памяти защитников Отечества, воевавших в годы Великой Отечественной войны, производится военными комиссариатами субъектов Российской Федерации по месту погребения или учета.

Рубрика «Минобороны РФ. Электронная приемная» – совместный проект газеты «Красная звезда» и Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (Общественной приёмной Министра обороны РФ).

Под данной рубрикой публикуются ответы на вопросы, которые волнуют сегодня не только военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и Вооружённых Сил, но и остальных граждан России.

Более подробный материал читайте на сайте газеты «Красная звезда» 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Памятники
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