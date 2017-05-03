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03.05.2017 (22:39)

В КВЦ «Патриот» ветеранам войны и Вооружённых сил продемонстрировали документальный фильм НЦУО «Равнение на Центр»

На кануне празднования 72-й годовщины Великой Победы более 50 ветеранов войны и Вооружённых сил посетили конгрессно-выставочный центр «Патриот». От имени действующих офицеров с приближающимся Днём Победы ветеранов поздравил представитель Национального центра управления обороной Российской Федерации полковник Юрий Ярошенко, а в конференц-зале им продемонстрировали документальный фильм «Равнение на Центр», посвящённый современной жизни и деятельности НЦУО России.

После этого ветераны совершили экскурсию по открытой площадке Конгрессно-выставочного центра, где осмотрели выставку современной бронетанковой, ракетной, артиллерийской, вертолётной и специальной техники, посетили сектор Воздушно-космических сил и Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
КВЦ Патриот , Ветераны
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