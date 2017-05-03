03.05.2017 (22:00)

В Севастополе прошла первая вечерняя тренировка военного парада

Сегодня в Севастополе прошла первая городская вечерняя тренировка военного парада.

По центру города торжественным маршем прошли более 1300 военнослужащих органов военного управления флота, Крымской военно-морской базы, соединения надводных кораблей, морской авиации ЧФ, отдельной бригады морской пехоты, армейского корпуса, входящего в состав флота, отдельной береговой ракетной бригады, истребительного авиационного полка и зенитного ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, Черноморского ВВМУ имени П.С.Нахимова, а также личный состав войск национальной гвардии и МЧС Севастополя.

В механизированной колонне было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

Вторая тренировка в городе состоится 5 мая, а 7 мая пройдёт генеральная репетиция военного парада.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице