03.05.2017 (18:30)

Генералы и офицеры ЮВО возложили венки и цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Мать Армения» в Парке Победы в Ереване

Офицеры и генералы Южного военного округа (ЮВО) под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили венки и цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Мать Армения» в Парке Победы в Ереване.

Делегация ЮВО посетила музей истории Великой Отечественной войны, памятник и музей жертвам геноцида армян на мемориальном комплексе Цицернакаберд.

В рамках рабочей поездки командующий войсками ЮВО проверил подготовку войск к летнему периоду обучения в Гюмрийском гарнизоне и авиационной базе в Ереване.

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