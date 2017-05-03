03.05.2017 (20:46)

В главной базе Северного флота состоялась первая репетиция военного парада, посвящённого Дню Победы

Сегодня в главной базе Северного флота –– городе Североморске –– на Приморской площади состоялась первая репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. До этого дня тренировки парадных расчётов проходили на территории военного городка соединения десантных кораблей СФ.

В репетиции приняли участие более 450 военнослужащих штаба и управления флота, объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск, соединений ракетных и противолодочных кораблей, а также сводный женский парадный расчёт и североморские кадеты. Были отработаны элементы приветствия командующего парадом, возложения венков к памятнику Героям-североморцам – защитникам Заполярья и прохождение торжественным маршем.

Сегодня вечером в городе-герое Мурманске состоится репетиция военного парада с участием военной техники сухопутных и береговых войск, а также соединения ПВО Северного флота. Впервые будут задействованы парадные расчёты женщин-военнослужащих Северного флота и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Генеральные репетиция военного парада в Североморске и в Мурманске состоятся 5 мая.

Всего в мероприятиях, посвящённых Дню Победы примут участие более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота. Военные парады и торжественные шествия пройдут в 9 городах и 4 посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота, в том числе Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный Архангельск, Северодвинск, а также посёлки Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари.

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