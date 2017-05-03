03.05.2017 (20:20)

Во встрече Дмитрия Медведева с ветеранами Смоленска приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр Военной академии войсковой ПВО имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского

Сегодня город-герой Смоленск посетил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне он встретился с ветеранами города. В сквере Памяти героев Дмитрий Медведев возложил венок к Вечному огню и цветы к могиле Героя Советского Союза сержанта М.А. Егорова, который в ходе боев за Берлин в составе 150-ой Идрицкой дивизии вместе с младшим сержантом М.В. Кантария водрузил Знамя Победы над поверженным рейхстагом.

В торжественных мероприятиях приняли также участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов и заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

В церемонии встречи Дмитрия Медведева с ветеранами приняла участие рота Почетного караула и военный оркестр Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

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