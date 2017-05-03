03.05.2017 (20:10)

Творческая группа ЦДРА выступила с концертом перед воинами-кантемировцами

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе порадовала праздничным концертом личный состав парадного расчета 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, принимающего участие в военном параде 9 мая на Красной площади.

Организовали концерт, состоявшийся в клубе прославленного соединения, сотрудники группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы ЦДРА.

В концерте приняли участие артистка концертного ансамбля отдела культуры ЦДРА певица Ирина Сурина, солист Олег Завьялов, народный хореографический ансамбль «Веселуха» из Москвы, студенты музыкального факультета Института искусств Московского педагогического государственного университета Андрей Николаев, Анна Коновалова, а также оперная певица Ирина Наргелайте.

Все выступления были восторженно приняты воинами-кантемировцами, которые награждали выступавших артистов продолжительными аплодисментами.

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