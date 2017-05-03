03.05.2017 (19:20)

Более 6,5 тысяч военнослужащих по контракту пополнили с начала года войска Западного военного округа

С начала года войска Западного военного округа (ЗВО) пополнили более 6,5 тыс. военнослужащих по контракту, из них около 1,2 тыс. человек только за прошлый месяц. Данная категория была отобрана специализированными пунктами отбора граждан на военную службу по контракту.

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специализированные сборы, в ходе которых они осваивали тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовку на базе учебных центров округа.

На фоне высоких требований военнослужащим предоставляется достойный социальный уровень. Каждый контрактник имеет право на получение служебного жилья по месту прохождения службы или денежной компенсации за аренду квартиры, а через 3 года службы по контракту – на участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих и покупку квартиры по собственному выбору в любом регионе России.

В ЗВО в приоритетном порядке военнослужащими по контракту комплектуются подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных боевых кораблей Балтийского флота, а также высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы и др.

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