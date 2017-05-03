03.05.2017 (19:43)

Три боевых корабля Балтийского флота прибыли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде

Сегодня подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск» Балтийского флота зашли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В течение последующих трех дней еще 7 кораблей займут свои места в акватории Невы. Среди них корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», ракетный катер «Моршанск», десантный катер «лейтенант Римский- Корсаков» тральщики «Александр Обухов» и РТ-57.

Военно-морской парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 9:00. До этого времени военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести ряд тренировок.

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