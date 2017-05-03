03.05.2017 (18:49)

На базе Оренбургского ПКУ прошло первенство Вооруженных Сил РФ по полиатлону среди довузовских образовательных организаций Минобороны России

На базе Оренбургского президентского кадетского училища 79 спортсменов из 20 команд довузовских образовательных оргнаизаций Мингобороны России соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, плавании и беге на короткую и длинную дистанции.

По итогам командной борьбы чемпионом стало Оренбургского ПКУ. Второе место заняло Краснодарское ПКУ, третье – Екатеринбургское СВУ.

В личном первенстве в младшей возрастной группе победил кадет 1 учебного курса Оренбургского ПКУ Александр Зубков, набравший 325 очков и выполнивший норматив 1 спортивного разряда.

В средней возрастной группе первенствовал кадет 2 учебного курса Оренбургского ПКУ Иван Гниломедов, который выполнил норматив 1 спортивного разряда.

В старшей возрастной группе 2 место у кадета 5 учебного курса Оренбургского ПКУ Артема Дмитрачкова, набравшего 307 очков и выполнившего норматив кандидата в мастера спорта. Кадет 4 учебного курса Оренбургского ПКУ Денис Шуралев стал четвертым и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

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