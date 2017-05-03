03.05.2017 (17:10)

Минобороны России впервые проведет стрим-трансляцию в социальной сети «Одноклассники» с ночной репетиции военного парада

Сегодня Минобороны России совместно с социальной сетью «Одноклассники» впервые проведет прямую стрим-трансляцию с самоходной гаубицы «Мста-С», экипаж которой в составе парадного расчета боевой техники пройдет по Красной площади на ночной репетиции военного парада в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность почувствовать себя членом экипажа самоходного артиллерийского орудия и увидеть изнутри «закулисье» ночной репетиции парада вместе с ее участниками.

Прямая трансляция с помощью приложения «OK Live» будет вестись в два этапа: первый с 17:30 до 20:00 — в ходе движения колоны с площадки для стоянки парадной техники на улице Нижние Мневники в Москве до улицы Тверская, второй с 22:20 до 23:00 — с момента выдвижения колонны на Красную площадь и до её остановки после проезда по главной площади страны.

4 мая планируется проведение стрим-трансляции с подготовки авиационной части военного парада.

В составе сводной механизированной колонны по брусчатке пройдут самоходные гаубицы «Мста-С» и новейшие «Коалиция-СВ», танки Т-72Б3 и новейшие Т-14, ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А, новейшие средства противовоздушной обороны — зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и пусковые установки зенитной ракетной системы «С-400», а также ракетные комплексы РВСН «Ярс».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице