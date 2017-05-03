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03.05.2017 (17:21)

Спецназ ЮВО отработал на Кубани десантирование в глубокий тыл условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) завершили плановый курс прыжков с парашютом в глубокий тыл условного противника.

Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор» как днем, так и ночью в лесной массив и на горные площадки.

В зимнем учебном периоде военнослужащие спецназа ЮВО совершили в общей сложности более 10 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 как на специализированные учебно-тренировочные площадки, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Краснодарском крае.

Прежде чем совершить парашютные прыжки, спецназовцы прошли тренировочный курс на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.

Помимо этого, с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, их креплению для успешного десантирования.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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