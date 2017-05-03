03.05.2017 (17:50)

На российской военной базе в Армении откроют еловую аллею Памяти

На российской военной базе, дислоцированной в Армении, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе командования соединения решено высадить еловую аллею Памяти из 72 деревьев.

В акции по высадке деревьев, которая продлится в течение недели, принимают участие представители командования соединения, военнослужащие, члены их семей, ученики школы Минобороны России, ветераны и представители дипломатического корпуса.

Высадку еловой аллеи Памяти в парке «Воинской Славы» участники акции посвящают Победе советского народа над фашизмом, а также в знак уважения и памяти о погибших воинах и ветеранах войны.

В преддверии открытия памятной еловой аллеи Памяти ученики школы Минобороны России изготавливают памятные таблички с информацией о героизме погибших защитников Отечества и ветеранов войны. 9 мая памятные таблички будут установлены рядом с каждым деревом.

Мероприятия по облагораживанию российских военных объектов в Закавказье приобрели традиционный характер. В прошлом году аналогичная акция по высаживанию 71 дерева, посвященная празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые была проведена в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона.

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